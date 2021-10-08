Штаб-квартира Tesla переезжает в другой штат

Глава Tesla Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры компании в другую локацию — город Остин в Техасе. Об этом бизнесмен рассказал на онлайн-встрече с акционерами, сообщает Лента.Ру.

"Я с волнением сообщаю, что мы переносим штаб-квартиру в Остин, штат Техас" , — подчеркнул он.

Однако бизнесмен не раскрыл причины этого решения.

Пало-Альто, где в данный момент находится штаб-квартира Tesla, считается неофициальной столицей Кремниевой долины и мировым центром высоких технологий. Здесь так же расположены штабы таких интернет-гигантов, как Google, Apple и Facebook.

Tesla владеет своими заводами и в Техасе, и в Калифорнии. Маск негативно высказывался об ограничительных мерах, которые ввели в Калифорнии из-за пандемии коронавируса, поскольку они снизили темпы производства.