Что ожидается на валютном рынке в пятницу

В четверг в результате продолжающегося укрепления гривны к иностранным валютам на межбанковском валютном рынке﻿ был установлен очередной годовой минимум по безналичному доллару – 26,301 гривен на покупке. И только выход Национального банка с интервенцией на покупку по цене 26,30 гривен не дал доллару упасть еще сильнее.

Ситуация на этой неделе все больше напоминает контролируемое падение, ловко управляемое из здания на Институтской, 9. Именно Национальный банк теперь каждое утро дает ориентир, до какого уровня разрешается подешеветь доллару, после чего тот послушно опускается к этой цифре. Экспортеры в создавшихся условиях поставлены перед выбором: или продавать немедленно, или быть готовыми к дополнительным курсовым убыткам. Не удивительно, что объемы предложения выросли: уже никто не придерживает валюту, а, получив ее на счета, спешит продать быстрее. Импортеры тоже оживились: такой хорошей цены на валюту они даже не ожидали. Но каждое утро все ждут ориентира от Нацбанка – и только потом начинается оживленная торговля. Так будет и сегодня: ориентир от НБУ – и новый годовой минимум на несколько копеек ниже предыдущего.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 26,25/26,35 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в четверг в течение дня опустилась на 9 копеек: утром «американца» продавали по 26,42-26,43 гривен, а к вечеру – уже по 26,33-26,34 гривен. На наличном рынке установили очередной годовой минимум по доллару. Сегодня утром его начнут продавать по 26,35 гривен. Дальше все будет зависеть от развития ситуации на межбанке: если безналичный доллар продолжит дешеветь, опустится и цена на наличный доллар.

Евро на FOREX в четверг несколько раз предпринимал попытки вырасти, но смог подняться лишь до отметки 1,1570. Утром четверга пятницы он торгуется в узком диапазоне 1,1549-1,1559 доллара. Наличный евро вчера подешевел еще на 10 копеек: утром его продавали по 30,50-30,52 гривен, а к вечеру – по 30,40-30,42 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 30,38-30,40 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Интерес к покупкам евро, по словам операторов валютного рынка, очень слабый.

Российский рубль в четверг впервые с 16 июня преодолел планку 72 рубля и опустился до 71,70 рублей за доллар на фоне падения доходности 10-летних облигаций России после пяти дней роста подряд. Утром пятницы он торгуется в узком диапазоне 71,74-71,85 рубля за доллар. Наличный рубль в столице последние три дня продавали по 3,62-3,64 гривен за 10 рублей. Сегодня рубль может подорожать на 1-2 копейки, до 3,63-3,66 гривен за 10 рублей.