Доллар на межбанке резко вырос

Сегодняшнее утро на межбанковском валютном рынке﻿ началось неожиданным для участников торгов скачком курса доллара вверх.

Причиной послужил выход Национального банка с крупной интервенцией на покупку доллара по цене 26,345 гривен - на 4,5 копейки выше, чем вчера. Первые сделки прошли с его непосредственным участием. Напуганный непонятными действиями регулятора рынок отреагировал ростом. Всего за несколько минут продавцы подняли ценник на 15 копеек, до 26,45 гривен.

Как стало известно порталу "Курс Украины" из собственных источников, причиной таких действий Нацбанка стала необходимость продажи валюты государственной компанией "Укравтодор". Якобы специально, чтобы "Укравтодор" продал валюту подороже, Нацбанк и затеял эту "спецоперацию".