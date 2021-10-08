Топ-5 самых надежных б/у авто по цене до $10 тысяч

Пятерка автомобилей с пробегом, которые порадуют высоким качеством, сообщает Новини.LIVE.

Кто сказал, что автомобиль обязательно должен быть новехоньким и только из салона! Конечно, авто, которое ни разу не использовалось, имеет ряд неоспоримых преимуществ. Однако среди подержанных автомобилей тоже можно найти крутые модели, которые будут радовать высоким качеством, надежностью и долговечностью.

Сайт предлагает подборку из пяти надежных б/у автомобилей, стоимость которых не превышает 10 тысяч долларов.

Топ-5 надежных подержанных автомобилей

Часто, перед покупкой автомобиля с пробегом могут появляться вопросы вроде, насколько добротным будет такое авто. Безусловно, подержанное транспортное средство может потребовать незначительного ремонта или дополнительного ухода. Однако если б/у машина отличается высоким классом, надежностью, отличным качеством, хорошим состоянием, то она еще долго прослужит своему владельцу без необходимости серьезных ремонтных вмешательств.

Предлагаем пятерку самых надежных и бюджетных автомобилей с пробегом, на которые стоит обратить внимание.

Honda Accord 6 поколения

Автомобиль 1997-2002 годов выпуска. Это транспортное средство имеет просторный кузов, стильный дизайн и отличный салон, который долгое время может сохранять товарный вид. Качество автомобиля Honda Accord 6 поколения оценивают как очень высокое. Характерными особенностями авто является точная подгонка деталей, щиток приборов с тремя указателями в отдельных камерах, сильная защита от коррозии и качественный пластик, который проявляет высокую устойчивость к износу. В эксплуатации Honda Accord 6 поколения не совсем дешевая, но если обновить машину хорошими запчастями, то она надежно прослужит еще много лет.

Toyota Avensis

Автомобиль 2003-2008 годов выпуска. Бренд Toyota известен на весь мир и имеет репутацию, как наиболее надежного. Эта модель считается одной из лучших среди автомобилей D-класса. Avensis комфортабельный, безопасный и долговечный автомобиль. На фоне многих других Toyota Avensis выигрывает благодаря ряду преимуществ. Характерной особенностью можно назвать высокую надежность большинства узлов и агрегатов. Авто имеет богатое оснащение даже в базовой комплектации.

Mitsubishi Galant 8 поколения

Этот автомобиль отличается красивым, стильным и спортивным дизайном, а также серьезной начинкой. В создании автомобиля использовались последние достижения высоких технологий. Модель-комфортная, надежная, качественная. Авто Mitsubishi Galant 8 поколения имеет больший кузов чем у предшественников и оборудовано 2,5-литровым V-образным 6-цилиндровым турбовым двигателем DOHC. Автомобиль – очень мощный, скоростной и долговечный.

Chevrolet Lacetti

Модель считается одной из самых популярных и бюджетных. Имеет простую конструкцию и мощную начинку. Моторы у таких авто очень надежные. Большим плюсом можно назвать то, что все запчасти к Chevrolet Lacetti легко найти на рынке и стоят они недорого. Салон просторный и удобный. Автомобиль отличается хорошей управляемостью, богатой комплектацией и стильным дизайном.

Volkswagen Passat B6

Автомобиль выпускался с 2006 по 2010 годы. Volkswagen Passat B6 считается одним из лучших вариантов в своем сегменте. Некоторые даже приравнивают модель к BMW 3 серии или Audi A4. На момент запуска VW Passat B6 был оснащен 1,9-литровым двигателем TDI. В 2008 году модель получила усовершенствованный 2-литровый двигатель TDI. Passat B6 ориентирован на плавную и комфортную езду. Автомобиль отличается высокой надежностью и безопасностью. Volkswagen Passat, B6 получил пять звезд после прохождения краш-тестов Euro NCAP и четыре звезды за защиту пассажиров. Каждый Passat B6 имеет передние, боковые и шторные подушки безопасности ESP plus.