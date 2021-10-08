Валютный рынок пятницы: ход торгов

В пятницу Национальный банк своими действиями спровоцировал скачок курса безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿.

Сделал он это просто и незатейливо, выйдя с интервенцией по цене 26,345 гривен, что на 4,5 копейки было выше вчерашнего уровня и всего на 0,5 копейки ниже ценника на продажу. Неудивительно, что за минуту ему продали 8,5 млн долларов, после чего продавцы начали экстренно снимать свои заявки, не понимая, что происходит. За 10 минут котировки прыгнули до 26,45 гривен на продаже; затем продавцы опомнились и начали ставить более адекватные цены. В итоге, когда первая паника улеглась, торговля сконцентрировалась в диапазоне 26,34-26,36 гривен, где сделки и проходили до самого обеденного перерыва.

Наличный рынок слабо отреагировал на происходящее на межбанке. В первые часы цена наличного «американца» ненадолго выросла до 26,37-26,39 гривен, но довольно скоро стало понятно, что покупать по таким ценам никто не хочет. И уже к обеду оптовые обменки столицы опустили ценник до 26,34-26,35 гривен.

Евро на FOREX в пятницу торгуется в узком диапазоне 1,1541-1,1567 доллара. Мировые рынки напряженно ожидают публикацию ежемесячных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которая намечена на 15:30 по киевскому времени. В условиях предстоящего сокращения программы стимулирования американской экономики именно данные по занятости населения играют очень важную роль, и после их публикации возможны резкие колебания и высокая волатильность на рынке. Наличный евро в первой половине дня продают по 30,40-30,45 гривен; в отличие от предыдущих дней, сегодня цена наличной евровалюты почти не меняется.

Российский рубль, который вчера вечером укрепился до 71,70 рублей за доллар, к обеду подешевел на 35 копеек – до 72,05 рублей. Цены на нефть опять пошли вверх, но дальше расти рублю становится уже тяжело. Цена наличного рубля в Киеве не изменилась: уже четвертый день подряд его продают по 3,62-3,64 гривен за 10 рублей.

Стабилен сегодня и польский злотый: как и вчера, его можно приобрести по 6,65-6,70 гривен.