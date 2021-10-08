Для защиты мозга и против рака: какой ягодный чай полезен для здоровья

О полезных свойствах чая ученые и медики говорят давно. В целом он оказывает благоприятное воздействие на организм человека, а некоторые виды способны помогать в предотвращении и лечении различных заболеваний, сообщает Профиль.

Одним из самых полезных считается чай из голубики. Его получают путем замачивания сушеных листьев куста этого растения. Дело в том, что листья так же, как и ягоды, богаты антиоксидантами и питательными веществами. Этот ягодный чай станет хорошим выбором для людей с низким иммунитетом, риском деменции, слабой сердечно-сосудистой системой, болезнями зрения и печени. Согласно исследованию, это связано с тем, что голубика содержит большое количество флавоноидов, полифенолов, фенольных кислот и других веществ.

Поддержание здоровья сердца

В голубике содержатся антоцианы, которые придают ягоде ее темно-синий цвет. Доказано, что повышенное потребление антоцианов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Одной из причин болезней сердца является атеросклероз. Однако известно, что голубика способна препятствовать накоплению холестерина в сосудах и появлению других повреждений, связанных с этой болезнью.

Положительное влияние на мозг

Активные соединения в голубике могут снизить риск деменции, в том числе болезнь Альцгеймера, и других нейродегенеративных заболеваний. Ученые выяснили, что регулярное употребление в пищу продуктов, богатых флавоноидами, улучшает работу мозга и замедляет снижение когнитивных функций в старшем возрасте.

Способность снижать риск развития рака

Ученые изучили полезные свойства голубики и их влияние на рак. Антоцианы, содержащиеся в этой ягоде и ее листьях, имеют противоопухолевый потенциал. Они нейтрализуют свободные радикалы, которые оказывают разрушительное воздействие на организм. Это и другие вещества, которыми богата голубика, могут снизить риск рака толстой кишки, легких, груди и шейки матки.

Улучшение пищеварения

За счет антиоксидантных свойств чай из голубики способен уменьшать воспаление во всем теле, включая пищеварительную систему. Также на ЖКТ благотворно влияет большое содержание клетчатки в ягоде.

Кроме этого, голубика и чай из этой ягоды укрепляют иммунитет, благодаря высокому содержанию витамина С. Также исследования показали, что антоцианы в составе голубики помогают контролировать уровень сахара в крови людям с диабетом второго типа. А витамин К, содержащийся в голубике, способствует укреплению костей.