Ревность и конфликты: нардеп перечислил версии в деле Полякова

Народный депутат Антон Поляков был бунтарём, поэтому первым и "вылетел" из фракции "Слуга народа".﻿ Об этом рассказал в программе "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" народный депутат (внефракционный) Евгений Шевченко, сообщает Украина 24.

"Он не мог с несправедливостью жить. Это его сущность. Он был бунтарём, поэтому первым из фракции и вылетел. Несмотря на всё это, мы с ним продолжали общаться - он больше мне рассказывал, чем кому бы то ни было другому о том, что происходит с ним. Какие там взаимоотношения даже внутри новой группы, куда он вступил, - "За майбутнє". Это трагедия действительно для всех нас, для меня личная потеря. Потому что я видел Антона Полякова в своей будущей политической силе. Он у меня был даже в шортлисте. Мы об этом с ним говорили, о многом" , - сообщил нардеп.

Также он рассказал конкретно, какие могут быть версии случившегося:

"Во-первых, вы не забывайте, что год до этого погиб Валерий Давыденко - это, если не ошибаюсь, 205 округ... Прошли выборы досрочные. Кто-то не прошёл, наверное, я не знаю. Кому-то, может быть, понравилось место опять, поэтому второго убрали... Это, опять-таки, версия - пусть рассматривает следствие. У нас точка этих версий может быть... Я же тоже криминалист. Она может быть только тогда, когда будет подтвержден факт насильственной смерти. А она может быть подтверждена только после проведения ряда экспертиз. Вы не забывайте - когда вы здесь дискутировали о сроках - я долго слушал, смотрел, хотел вам сказать, какая она на самом деле бывает. Есть такие яды, которые следа не оставляют. И никакая ваша экспертиза в Украине не поможет. Для этого нужно отправлять либо в Москву, либо в Вашингтон. Потому что есть такие яды, которые вызывают эти симптомы. Ишемическую болезнь сердца. Хроническую показывает. Острая коронарная недостаточность показывает. И действительно здесь был Константин Стогний, который прав - годами экспертизы идут, потому что там - в Штатах или Москве - вам это не сделают.

Но версии - кому выгодна смерть - я озвучу. Не конкретные персоналии, а чтобы следствие шло по этому следу. Во-первых, сегодня стало известно, что Антон Поляков имел отношения с Анной Скороход. Все СМИ об этом пишут и даже на брифинге представитель полиции об этом обмолвился. Он сказал, что Антон живёт с кем-то. Не назвал фамилию, но мы все поняли, о ком идёт речь...

У Анны Скороход, с которой я тоже дружу и нормальные у меня взаимоотношения, были непростые отношения со своим мужем. Он заводил её в какие-то странные ситуации, из-за которых, я считаю, она и пострадала. Вот эти правки все. Когда Арахамия озвучил, что вот это, скорее всего, влияние мужа на эти правки, ему они выгодны, а он связан как-то с российским криминалом... Он же в России в розыске - её муж - или даже осуждён - я не знаю, но там есть проблема... И весь криминалитет, который пришёл к Антону, идёт по этому следу".

По его мнению, Поляков никогда с криминалом связан не был:

"Антон никогда с криминалом связан не был. Абсолютно. Вот эта их связь - их 2-м выбросили, они потом вместе начали общаться и, я так понимаю, что у них уже была совместная жизнь... И сегодня сказали, что да, у Антона бракоразводный процесс со своей женой. Аня не жила со своим мужем. А там какие-то идут... Насколько я помню, её муж не совсем по-национальности... Кто он? Кавказских кровей. И все эти лица ... тоже этих кровей. И у меня прослеживается линия такая - а, может, эта была - одна из версий - ревность? А мы сразу в политику бросаем. Поэтому я бы советовал следствию "поставить ноги" за мужем Анны Скороход, чтобы завтра не получилось, что он покинет территорию Украины. Но, опять-таки, эта версия может быть после того, когда мы получим результаты токсикологических всех экспертиз".

Также народный депутат рассказал об ещё одной версии:

"Вы не забываете, что у Антона были конфликтные ситуации... С Давыденко. Мы что, не знаем этого? Он же публично об этом заявлял с трибуны. У него были проблемы с ним. Давыденко погиб. Мы до сих пор не знаем ответ - насильственная ли была смерть, самоубийство - никто не ответил нам. Тут с Антоном такая же ситуация. Поэтому рассматривать нужно все версии. Политики, честно сказать, я тут не вижу. Абсолютно никакой".

Раньше нардеп задавался вопросом, являлся ли таксистом человек, перевозивший народного депутата Антона Полякова.