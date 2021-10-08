Венедиктова объяснила, почему Медведчука не задержали по новому делу

Венедиктова объяснила, почему Медведчука не задержали по новому делу

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила, почему не задержали нардепа Виктора Медведчука, сообщает РБК-Украина.

Ему сегодня объявили подозрение по делу о контрабанде угля с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Венедиктова отметила, что ситуация с Медведчуком не предусматривает его задержания. Это не предусмотрено уголовно-процессуальным кодексом.

"Правила абсолютно одинаковы для всех. И так прописан Уголовно-процессуальный кодекс. Есть 208 статья, когда можно задерживать. В этом случае у нас не было оснований для задержания лица. Не предусмотрено немедленное задержание", - пояснила она.

Генпрокурор также добавила, что Медведчук получил подозрение не лично, а по почте.

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