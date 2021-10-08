Венедиктова объяснила, почему Медведчука не задержали по новому делу

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила, почему не задержали нардепа Виктора Медведчука, сообщает РБК-Украина.

Ему сегодня объявили подозрение по делу о контрабанде угля с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Венедиктова отметила, что ситуация с Медведчуком не предусматривает его задержания. Это не предусмотрено уголовно-процессуальным кодексом.

"Правила абсолютно одинаковы для всех. И так прописан Уголовно-процессуальный кодекс. Есть 208 статья, когда можно задерживать. В этом случае у нас не было оснований для задержания лица. Не предусмотрено немедленное задержание" , - пояснила она.

Генпрокурор также добавила, что Медведчук получил подозрение не лично, а по почте.