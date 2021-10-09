Нуланд, находящаяся под санкциями РФ, едет в Москву
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 11 октября посетит Москву, где встретится с представителями российских властей, сообщает Украинская правда.
"Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд 11 октября отправится в Москву (Россия) для встречи с высшими должностными лицами и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов", – говорится в сообщении Госдепа США.
Отмечается, что 14 октября Нуланд посетит Ливан, а 15 октября – Великобританию.
Ранее о возможности визита Нуланд в Москву сообщали российские СМИ.