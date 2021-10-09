Разумков рассказал, как "слуги народа" извинялись перед ним

Десятки народных депутатов от "Слуги народа" извинялись перед экс-главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым за "неправильное" голосование. Их якобы заставили нажать зеленую кнопку "за" отставку спикера, сообщает РБК-Украина.

Такое заявление сам Разумков сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, руководство фракции и даже представители ОП "давили" на нардепов.

"Сегодня ко мне подошли около 50 моих коллег, которые вчера проголосовали зеленой. И сказали: извини, но мы так сделали, потому что нас вызвали, нас убеждали, назовем это так, что вы должны проголосовать... В том числе руководство фракции, приглашали и в Офис Президента, это не секрет" , - сказал Разумков.

Автор: Владимир Костырин