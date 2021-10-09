Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе безналичный доллар ускорил падение и практически каждый день (кроме понедельника) обновлял годовой минимум. Национальный банк ежедневно проводил интервенции по покупке долларов, причем иногда выходил на рынок дважды в день.

Торги на межбанковском валютном рынке﻿ открылись в понедельник 4 октября на отметке 26,55/26,69 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Нерезиденты в этот день почти закончили конвертировать полученные дивиденды, спрос на валюту стал меньше предложения, и котировки пошли вниз, опустившись к сильному уровню поддержки 26,50 гривен. На следующий день уровень был пробит, доллар продолжил падение, установив новый годовой минимум, а Национальному банку пришлось выходить с крупной покупкой на уровне 26,395 гривен, чтобы хотя бы затормозить стремительное укрепление гривны.

Подобная ситуация повторилась и в последующие дни: в среду Национальный банк покупал валюту по цене 26,315 гривен, в четверг – по 26,30 гривен, а в пятницу неожиданно для всех поднял цену выкупа на 4,5 копейки, до 26,345 гривен. Такое поведение регулятора удивило и взбудоражило рынок; импортеры решили, что Нацбанк таким образом обозначил возможное «дно», и увеличили покупки, что в итоге привело к росту на несколько копеек в течение дня.

Закрыли неделю на отметке 26,351/26,38 гривен – на 26,9 копеек на покупке и на 26 копеек на продаже ниже, чем неделей ранее. Национальный банк за неделю купил 228 млн долларов, не продав при этом ни цента.

Наличный курс доллара в течение недели подешевел на 30 копеек. Утром понедельника 4 октября в обменниках Киева доллар продавали по 26,63-26,64 гривен, а вечером четверга 7 октября – по 26,33-26,34 гривен. В пятницу 8 октября, отреагировав на рост на межбанке, наличный доллар прибавил в цене 3 копейки: к вечеру оптовые обменники столицы продавали его по 26,36-26,37 гривен.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе продолжил падение и в среду достиг отметки 1,1528 доллара, установив новый годовой минимум по отношению к доллару США, но к концу недели отвоевал часть потерь. Закрыли неделю на уровне 1,1573 – на 21 пункт ниже, чем неделей ранее. Курс наличного евро в Украине за неделю опустился еще на 46 копеек. Утром понедельника 4 октября евро продавали по 30,85-30,86 гривен, а в пятницу 8 октября – по 30,39-30,40 гривен.

Российский рубль в течение уходящей недели вырос по отношению к американскому доллару с 73 до 71,65 рублей за доллар на фоне скачка мировых цен на нефть до 83,5 долларов за баррель и нарастающего энергетического кризиса в Европе. Закрыли неделю на отметке 71,775 рубля за доллар – на 91 копейку лучше, чем неделей ранее. Наличный рубль в столице в течение недели стабильно торговался в пределах 3,62-3,64 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

На следующей неделе межбанковский валютный рынок сможет полноценно работать только два дня – во вторник и среду. В понедельник, в связи с празднованием в США Дня Колумба, все операции будут проводиться по схеме ТОМ (с расчетами на следующий день), что не очень любят участники торгов. А с четверга начнутся официальные выходные в связи с празднованием Дня защитника Украины. Поэтому в эти два дня и продавцы, и покупатели валюты постараются поработать максимально интенсивно; особенно активным будет вторник. Национальный банк продолжит пристально наблюдать за рынком, будучи готовым в любой момент прийти на помощь с интервенцией. Поток валюты от экспортеров агропродукции будет лишь увеличиваться, поэтому предпосылки для продолжения укрепления гривны и, соответственно, падения котировок безналичного и наличного доллара сохранятся. Наличный доллар на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 26,15-26,55 гривен.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. На следующей неделе евро в мире предпримет еще одну попытку вернуться к пробитому ранее уровню 1,1700. Диапазон колебаний евро оставляем прежним: 1,1470-1,1740 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 30,00 до 30,80 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе будет обживать новый коридор 71,00-73,00 рубля за доллар. В Украине наличный рубль будут все так же продавать в пределах диапазона 3,60-3,70 гривны за 10 российских рублей.