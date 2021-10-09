На PlayStation могут появится бесплатные игры

На консолях Sony может появиться сервис с библиотекой бесплатных игр, сообщает Лента.Ру.

Об этом пишет издание Trusted Reviews.

Журналисты сделали такой вывод на основе интервью генерального директора PlayStation Джима Райана (Jim Rayan) изданию GameIndustry. В заметке упоминается цитата Райана, который сказал, что хотел бы, чтобы на платформе PlayStation игры были похожи на фильмы и музыку, то есть доступны в формате библиотеки.

Авторы полагают, что таким образом предприниматель намекает на возможное появление на PlayStation библиотеки с бесплатными играми в формате подписки.

"Я также хотел бы увидеть мир, в котором играми, которые мы делаем на PlayStation, смогут наслаждаться многие десятки миллионов людей. Возможно, сотни миллионов человек" , — цитируют Райна журналисты.

"Sony по-прежнему намекает, что на горизонте появится конкурент Xbox Game Pass от Microsoft" , — отметили энтузиасты.

Сервис Game Pass от Microsoft был запущен в 2017 году. Он открывает геймерам на Xbox и ПК доступ к нескольким десяткам игр за одну ежемесячную цену подписки. Также в сервисе публикуются эксклюзивы Microsoft и предоставляется функция онлайн-игр. У Sony есть сервис PlayStation Now, в котором также есть бесплатные тайтлы, однако их количество ограничено.