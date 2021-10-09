Зеленский отреагировал на задержку в избрании руководителя САП

Владимир Зеленский отреагировал на задержку работы по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Президент Украины заявил, что члены комиссии должны выполнять свой долг, сообщает РБК-Украина.

"Не услышал адекватных объяснений относительно задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом" , - написал президент.

Отметим, 9 октября комиссия не смогла собраться, чтобы назначить практическое задание для кандидатов.

Автор: Александр Белоус