Минздрав отреагировал на случай полиомиелита на Ривненщине

В Ривненской области проведут дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита, а невакцинированных детей не допустят к обучению, сообщает Зеркало недели.

Такое решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций области, заявили в Министерстве здравоохранения.

Был рассмотрен вопрос о случае заболевания полиомиелитом в Ривненской области и меры по недопущению распространения заболевания на территории области. Ситуация была классифицирована как ЧС биологического характера областного масштаба, создан штаб по ликвидации последствий.

"На протяжении 14 дней - с 11 по 22 октября в области пройдет неотложный "нулевой" тур вакцинации с использованием вакцины ИПВ на территории области, где зафиксирован случай (Rapid response vaccination (Round Zero)), для детей до 5 лет включительно независимо от ранее проведенной вакцинации. Следующие три раунда будут длиться 90 дней и охватят все население области этой возрастной группы" , — говорится в сообщении Минздрава.

Комиссия приняла решение, что невакцинированных детей не будут допускать к обучению - их обеспечат другими формами обучения.

В Украине зафиксировали и подтвердили случай паралича, который был обнаружен у 1,5 летнего ребенка из Ривненской области. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). Родители сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинским стандартом, по религиозным убеждениям.