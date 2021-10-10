Автомобиль с Ксенией Собчак попал в смертельное ДТП

Mercedez, в котором находилась телеведущая, столкнулся в лоб с автомобилем Volkswagen. В результате аварии погибли два человека, сообщает Корреспондент.

Автомобиль, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, попал в ДТП в Сочи.

Авария произошла вечером 9 октября. Mercedez, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, столкнулся в лоб с автомобилем Volkswagen. Телеведущая не пострадала, после ДТП она уехала на другой машине в аэропорт.

Во втором автомобиле находились три человека: один из них погиб на месте, второй умер в больнице, третий находится в тяжелом состоянии.

На сайте прокуратуры Краснодарского края сообщается, что по факту аварии на трассе Адлер-Альпика Сервис возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель человека (часть 3 статьи 264 УК). Ведомство сообщило об одном погибшем и двух госпитализированных.