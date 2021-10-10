Боевики "ЛНР" не выпускают людей из КПВВ Станица Луганская

"Власти" "ЛНР" с 10 октября запретили выезд из оккупированной Луганщины жителям с пропиской на этой территории, а также запрещен въезд в "ЛНР" для тех, кто не имеет такой прописки, сообщает Depo.ua.

С утра на КПВВ в Станице находятся люди со стороны "ЛНР", которые хотят перейти на сторону подконтрольной Украины территории, но их не пропускают боевики.

Переселенка из Луганска рассказала журналистам, она приехала в "ЛНР" неделю назад проверить свою квартиру, женщина постоянно живет в Киеве, имеет справку переселенца, но ее на украинскую территорию сегодня уже не пропускают.

По ее словам, справка переселенца не является поводом для того, чтобы человека выпустили из "ЛНР".

"Мы здесь стоим, людей много, сложно сказать, сколько именно. Все пришли, надеясь, что нас выпустят, поскольку новое решение "власть "ЛНР" приняла неожиданно, никого не предупреждая. Мы надеялись, что нас таки пропустят, потому что все имеют уже на руках билеты на поезда на сегодняшнее число, кто в Харьков, кто в Киев. Люди там работают, там семьи, но, оказывается, нас не пропустят даже при этих условиях" , — говорит она.

По состоянию на утро 10 октября со стороны "ЛНР" толпа не расходится, надеясь, что их таки пропустят на украинскую сторону. Люди скандалят и ругаются, у многих сдают нервы.

Напомним, 9 октября главарь "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ", согласно которому, выезд с "ЛНР" и въезд будет происходить по спискам, которые должно согласовывать "МГБ".

Чтобы попасть в списки на выезд, необходимо предоставить подтверждение в "МГБ" одной из причин: лечение (реабилитация), обучение; необходимость постороннего ухода за близким родственником; похороны родственника.

Для подачи заявления на выезд необходимо заполнить специальную анкету.