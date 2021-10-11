Названы главные источники доходов "Талибана"

Представитель террористического движения "Талибан", замминистра информации и культуры в сформированном талибами временном кабмине Забихулла Муджахид назвал главные источники доходов захватившей власть в Афганистане организации, сообщает ТАСС.

"Налоги и таможенные пошлины. В дальнейшем мы планируем получать доход от добычи полезных ископаемых" , — рассказал представитель движения.

Ситуация в экономике Афганистана является довольно сложной, несмотря на меры, которые принимают талибы. По большому счету это происходит из-за того, что новые власти имеют доступ лишь к 0,1 процента госрезервов из 9,4 миллиарда долларов, так как их значительная часть была заморожена США.