Что ожидается на валютном рынке в понедельник

В прошлую пятницу действия Национального банка спровоцировали резкий скачок котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿. Благодаря этому длившееся две недели укрепление гривны прекратилось, и к закрытию торгов доллар подрос на несколько копеек.

Сегодня торговля на межбанке будет проводиться в режиме ТОМ (с расчетами во вторник) из-за выходного дня в США (там сегодня празднуют День Колумба). Желающих заключать сделки с расчетами на следующий день обычно немного, поэтому операций на рынке сегодня будет меньше обычного. Но это, в свою очередь, может вызвать повышенную волатильность, особенно если число желающих купить валюту будет существенным. В то же время Национальный банк продолжит пристально наблюдать за ситуацией и в случае необходимости обязательно вмешается, чтобы нормализовать обстановку.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 26,30/26,40 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в прошлую пятницу менялась очень динамично. Утром, отреагировав на рост на межбанке, оптовые обменки продавали «американца» по 26,37-26,39 гривен. К обеду ценники опустили до 26,34-26,35 гривен, а к вечеру подняли до 26,36-26,37 гривен. На выходных наблюдался спрос на наличную валюту; в столице доллар в субботу продавали по 26,38-26,39 гривен, а в воскресенье – даже по 26,40-26,42 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с 26,40-26,42 гривен. Дальше все будет зависеть от развития ситуации на межбанке: если безналичный доллар возобновит снижение, опустится и цена на наличный доллар.

Евро на FOREX в прошлую пятницу вырос до 1,1585 доллара, но затем попал под волну продаж и опустился на отметку 1,1554 доллара. Утром понедельника он торгуется в узком диапазоне 1,1563-1,1578 доллара. Наличный евро в прошлую пятницу продавали по 30,40-30,45 гривен; на выходных ценник подняли до 30,45-30,47 гривен. По такой же цене его начнут продавать и утром понедельника. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня сильных колебаний евро не предвидится.

Российский рубль в прошлую пятницу сначала опустился до отметки 72,05 рубля, а затем вырос до 71,65 рубля за доллар. Утром понедельника он торгуется в узком диапазоне 71,80-71,90 рубля за доллар. Наличный рубль в столице в течение прошлой недели продавали по 3,62-3,64 гривен за 10 рублей. Сегодня рубль может подорожать на 1-2 копейки, до 3,63-3,66 гривен за 10 рублей.