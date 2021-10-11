Автошколы меняют учебную программу: как теперь будут готовить водителей

Автошколы меняют учебную программу: как теперь будут готовить водителей
Фото: Pixabay

Кабмин Украины 6 октября, внес изменения в учебные программы для водителей, сообщает Твоя машина.

Теоретическая часть обучения будет разделена на 5 предметов:

  • строение и техническое обслуживание транспортных средств;
  • основы законодательства в сфере безопасности дорожного движения (ПДД);
  • основы управления транспортным средством и требования безопасности дорожного движения;
  • этика (психологические основы) водителя транспортного средства;
  • медицинское обеспечение (оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП).

Практическая часть включает вождения, а также специальные положения относительно категорий. Автошкола может менять до 20% тем по своему усмотрению.

Заниматься в автошколе можно будет не более пяти часов в день. Продолжительность занятий по теоретической части составляет 45 минут, а по практической 60 минут.

Переподготовка водителей транспортных средств будет проводиться по 20-часовому курсу практического вождения.

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