Талибы ведут переговоры с Россией
Радикальное движение «Талибан» ведет переговоры с Россией о признании своего правительства и открытии посольств. Об этом в интервью заявил представитель движения, замминистра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихулла Муджахид, сообщает ТАСС.
Как заявил Муджахид, талибы стараются установить дипломатические отношения со всеми странами. В первую очередь, речь идет о дипломатических отношениях,
"без которых дальнейшее сотрудничество просто невозможно".
"Мы ведем переговоры с Россией, главным образом о признании нашего правительства и открытии посольств. Решение этих вопросов откроет дорогу для дальнейшего сотрудничества", - представитель движения.