Талибы ведут переговоры с Россией

Радикальное движение «Талибан» ведет переговоры с Россией о признании своего правительства и открытии посольств. Об этом в интервью заявил представитель движения, замминистра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихулла Муджахид, сообщает ТАСС.

Как заявил Муджахид, талибы стараются установить дипломатические отношения со всеми странами. В первую очередь, речь идет о дипломатических отношениях, "без которых дальнейшее сотрудничество просто невозможно".