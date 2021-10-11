Лучшие микроавтобусы для семьи: на что обратить внимание

Микроавтобусы являются довольно выгодным финансовым решением как для коммерческих маршрутов, так и для совместных семейных поездок. Купив такой автомобиль, больше не придётся тратиться на вызов такси или содержание и эксплуатацию нескольких легковых машин. В настоящее время рынок переполнен самыми разнообразными моделями, сообщает Судебно-юридическая газета.

Так, выбор микроавтобуса во многом зависит от условий использования и того, куда именно вы планируете на нём выезжать. Если вам нужно транспортное средство для дачи, то лучше присмотреться к недорогим и экономичным моделям. А вот для выездов на отдых, куда-нибудь на природу или дальних путешествий, рекомендуем обратить внимание на выносливые, ремонтопригодные варианты с хорошей проходимостью. В том случае, если автомобиль нужен для обычного перемещения по городу, отличным решением станет манёвренный и компактный образец.

Разумеется, самый главный показатель любого семейного авто – высокая степень безопасности.

Такая машина в обязательном порядке должна быть оборудована всем необходимым:

Подушки и ремни безопасности.

Блокировка дверей.

Фиксация кресел.

Несколько слов о подвеске: она должна быть энергоёмкой и мягкой, чтобы пассажиры комфортно себя чувствовали даже на неровных ухабистых маршрутах.

Citroen SpaceTourer

Эта модель сразу же покорила сердца многих автолюбителей. Восьмиместный просторный салон, три ряда пассажирских кресел и сдвигающиеся боковые двери создают максимальный комфорт и удобство при использовании пассажирских мест.

Под капотом двухлитровый турбодизельный двигатель с мощностью 150 л. с. Такой агрегат с базовой комплектацией оборудован противотуманными и галогеновыми фарами, задними зеркалами с возможностью автоматической регулировки и обогревом, температурным датчиком, электрическими стеклоподъёмниками. Также имеется двухзонный климат-контроль, круиз-контроль и ступенчатый подогрев сидений.

Модель XL с более длинным кузовом стоит несколько дороже. Всё-таки она относится больше к категории корпоративных авто, нежели семейных. Кроме того, конструкция оснащена исключительно автоматической коробкой передач. Из дополнительных аксессуаров: складные зеркала, ксенон, кожаный салон, двери с электроприводом, навигационная сенсорная панель.

Ford Tourneo Custom

Следующий в рейтинге микроавтобусов – Ford Tourneo Custom, разработанный на основе коммерческого грузовика Transit Custom. Он доступен с дизельным мотором на 2,2 литра и мощностью 125 л. с.

В базовую комплектацию включена задняя подъёмная дверь, сдвижные дверки по бокам, противотуманки, отрегулированная по вылету и высоте рулевая колонка, настраиваемое предпусковое отопление, кондиционирование воздуха, мультимедийная система с функциональными клавишами на руле, автономный отопитель салона. Также имеется подогрев лобового стекла, боковых зеркал и передних кресел.

Топливный бак довольно объёмный – 60 литров. При этом расход горючего весьма скромный и составляет порядка 8,1 л на 100 км. Водительское и пассажирское места оборудованы фронтальными и боковыми подушками безопасности. Из дополнительных элементов: крепления для детских сидений, антиблокировочное тормозное устройство, контроллер курсовой устойчивости, парковочные датчики, круиз-контроль с ограничителем, механизм слежения за давлением в колёсах и прибор для экстренного вызова оперативных служб.

Peugeot Boxer Tourist

Французский представитель занимает одну из лидирующих позиций в категории семейных транспортных средств, в частности, за счёт высоких показателей надёжности и качества, а также исключительной вместительности салона (от 9 до 16 человек), приемлемой стоимости эксплуатации и мягкой подвески, обеспечивающей комфортный и плавный ход.

Более того, микроавтобус обладает замечательной грузоподъёмностью, большим ресурсом мотора и автономными системами отопления и кондиционирования. Вдобавок стоит отметить отличную защиту кузова от коррозии.

Потребителей привлекает доступная цена, неприхотливость в обслуживании и экономичный расход топлива. Это авто может стать великолепным помощником как в семейных поездках, так и в бизнесе.

Volkswagen Transporter Kombi H2

Новое поколение Volkswagen Transporter также по праву занимает достойное место в списке лучших микроавтобусов для семьи. Машина получила переработанную систему освещения, изменённую радиаторную решётку, передний и задний бамперы.

Авто оборудовали обновлёнными крыльями с повторителями поворота, а также слегка увеличили заднее стекло. Добавили возможность регулировки кресел в 12 возможных направлениях, усовершенствовали приборную панель.

На данную модель устанавливают механическую и роботизированную трансмиссию. Также покупатель может выбрать одну из двух модификаций: с передним или полным приводом. Сидения размещены в два ряда, однако при необходимости можно воспользоваться дополнительной опцией и сделать третий ряд. Из других удобств: складывающиеся спинки, быстрое откидывание, регулируемая дистанция при помощи вспомогательных рельс. В салоне есть кожаная обивка, навигационная система и рабочая сенсорная панель.

Volkswagen Crafter

Не меньшим спросом пользуется и другая модель от известного автомобильного концерна Volkswagen: этот микроавтобус может похвастаться практически идеальной эргономикой салона и компонентов кузова, функциональным оснащением и превосходными эксплуатационными характеристиками. Данное авто является одним из лучших в своей категории, приспособленным для перевозки семьи и небольшой компании, тем более за вполне доступные деньги. Мощные многоресурсные двигатели, экономичность в использовании, современный рестайлинг – делают его идеальным вариантом в плане удобства и технологичности.

Среди других достоинств: вместительный салон с 2-зонным климат-контролем и комфортными мягкими креслами, прогрессивная система безопасности, разнообразные датчики регулировки и контроля поведения машины на трассе. Кроме того, благодаря электромеханической трансмиссии, она уверенно чувствует себя на дороге. Помимо семейных перевозок, автобус может быть использован в рабочих целях, например, для транспортировки больших грузов (до 3,5 тонн).

Fiat Scudo Fiat

Scudo приобрёл известность на рынке благодаря самым дешёвым эксплуатационным расходам. Так, на 100 км пути затрачивается всего 7,2 литров топлива. Машина имеет две формата колёсной базы и две вариации высоты крыши.

Помимо этого, большое внимание уделено системе безопасности. Автомобиль оборудован подушками безопасности с трёхточечными ремнями для каждого кресла. Они управляются единым электронным устройством, которое автоматически определяет характер и направление удара в случае ДТП и, в зависимости от этого, активирует необходимые механизмы защиты.

Для простоты парковки имеются специальные датчики, которые являются крайне полезным инструментом в условиях плохой видимости или ограниченного пространства. Более того, они сигнализируют водителю при опасном сближении с каким-либо объектом во время заднего хода. Также стоит выделить качество тормозов с вакуумным усилителем и соответствующими тормозными элементами на всех колёсах.

Если подвести итог: этот автобус может стать достойным семейным, либо коммерческим транспортом. А экономичный мотор, большой салон, отличный головной свет и полная оцинковка являются приятными дополнениями для комфортного использования.

Несмотря на то, что микроавтобусы ранее рассматривались исключительно как средство перевозки пассажиров и крупногабаритных грузов, сейчас их всё чаще выбирают в качестве семейного автомобиля для совместных путешествий.