СБУ блокировала деятельность "армии ботов", которая осуществляла кибератаки

Служба безопасности Украины разоблачила хакера, который создал и администрировал мощный ботнет - автоматизированную сеть из более 100 000 фейковых аккаунтов. Через нее он совершал DDoS- и спам-атаки, а также взламывал уязвимые вебсайты.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Злоумышленником оказался житель Ивано-Франковской области.

Кроме кибератак и взлома сайтов он занимался подбором паролей к ящикам электронной почты на удаленных платформах так называемым "брутфорсом".

Заказчиков находил на закрытых форумах и в чатах Telegram, а расчеты с "клиентами" осуществлял через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

В частности, подозреваемый является представителем российской электронной системы мгновенных расчетов Webmoney. Он изготавливал и выдавал пользователям аттестаты подсанкционной платежной системы, используемые для проведения транзакций.

В ходе обысков изъято компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности.