СБУ блокировала деятельность "армии ботов", которая осуществляла кибератаки
Служба безопасности Украины разоблачила хакера, который создал и администрировал мощный ботнет - автоматизированную сеть из более 100 000 фейковых аккаунтов. Через нее он совершал DDoS- и спам-атаки, а также взламывал уязвимые вебсайты.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Злоумышленником оказался житель Ивано-Франковской области.
Кроме кибератак и взлома сайтов он занимался подбором паролей к ящикам электронной почты на удаленных платформах так называемым "брутфорсом".
Заказчиков находил на закрытых форумах и в чатах Telegram, а расчеты с "клиентами" осуществлял через запрещенные в Украине электронные платежные системы.
В частности, подозреваемый является представителем российской электронной системы мгновенных расчетов Webmoney. Он изготавливал и выдавал пользователям аттестаты подсанкционной платежной системы, используемые для проведения транзакций.
В ходе обысков изъято компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности.
"Сейчас организатору ботнета готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) и ст. 363-1 (препятствование работе электронно вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи путем массового распространения сообщений электросвязи) Уголовного кодекса Украины", - отметили в СБУ.