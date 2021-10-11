Модные сумки осень-зима 2021/2022: трендовые варианты
Стилист Юлия Литвинова рассказала модницам, какие сумки будут в тренде осенью-зимой 2021/2022. В их числе, сумки мягкой и пластичной формы, минималистичные варианты, а также "сложные" по крою, сообщает Обозреватель.
Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. По словам эксперта, актуальными вариантами также остаются базовые сумки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
- Дутая
Модный вариант сумки, который ассоциируется с легкостью и объемом. "Дутая" сумка добавляет образу некой расслабленности.
- Сложная
Чтобы сделать образ гораздо более сложным и стильным, нужно добавить некрупные сумки, состоящие из нескольких частей. Они предусматривают не только классические ручки, но и различные ремни, которые крепятся куда-либо.
- Хобо
Сумка мягкой формы – вместительна и удобная в эксплуатации. Такой вариант отлично впишется в образ кежуал и прекрасно подойдет для повседневных нарядов.
- Шопер
"Сумка может быть минималистичного и лаконичного дизайна, а также может быть с акцентами", – отметила стилист.
- Рюкзак-мешок
Такой вариант сумки – один из самых модных. Рюкзак-мешок удобен тем, что его можно носить в виде сумки и на спине.
- Сумка через плечо
На пике популярности в сезоне осень-зима 2021/2022 будут модели небольшого или среднего размера, жесткой формы и с лаконичным дизайном. Длина ремня не должна быть большой.
"Это один из базовых вариантов сумок, которые часто бывают уместны в различных образах", – подчеркнула стилист.
- Сумка по типу клатча
Еще одним трендовым вариантом будут маленькие сумки, напоминающие клатч. Они могут подходит в образ не только для вечеринок, но и на каждый день. Идеальная модель для случаев, когда нужен минимум вещей.