Модные сумки осень-зима 2021/2022: трендовые варианты

Стилист Юлия Литвинова рассказала модницам, какие сумки будут в тренде осенью-зимой 2021/2022. В их числе, сумки мягкой и пластичной формы, минималистичные варианты, а также "сложные" по крою, сообщает Обозреватель.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. По словам эксперта, актуальными вариантами также остаются базовые сумки (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Дутая

Модный вариант сумки, который ассоциируется с легкостью и объемом. "Дутая" сумка добавляет образу некой расслабленности.

Сумка "Дутая". Источник: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s

Сложная

Чтобы сделать образ гораздо более сложным и стильным, нужно добавить некрупные сумки, состоящие из нескольких частей. Они предусматривают не только классические ручки, но и различные ремни, которые крепятся куда-либо.

Сумка "Сложная". Источник: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s

Хобо

Сумка мягкой формы – вместительна и удобная в эксплуатации. Такой вариант отлично впишется в образ кежуал и прекрасно подойдет для повседневных нарядов.

Сумка "Хобо". Источник: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s

Шопер

"Сумка может быть минималистичного и лаконичного дизайна, а также может быть с акцентами" , – отметила стилист.

Сумка "Шопер". Источник: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s

Рюкзак-мешок

Такой вариант сумки – один из самых модных. Рюкзак-мешок удобен тем, что его можно носить в виде сумки и на спине.

Сумка "Рюкзак-мешок". Источник: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s

Сумка через плечо

На пике популярности в сезоне осень-зима 2021/2022 будут модели небольшого или среднего размера, жесткой формы и с лаконичным дизайном. Длина ремня не должна быть большой.

"Это один из базовых вариантов сумок, которые часто бывают уместны в различных образах" , – подчеркнула стилист.

Сумка "Через плечо". Источник: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s

Сумка по типу клатча

Еще одним трендовым вариантом будут маленькие сумки, напоминающие клатч. Они могут подходит в образ не только для вечеринок, но и на каждый день. Идеальная модель для случаев, когда нужен минимум вещей.