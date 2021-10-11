6 советов врачей, как сохранить зрение при использовании гаджетов

Гаджеты сопровождают нас постоянно. Многие люди не отрываются от экрана не только в рабочие часы, но и ночью, листая страницы социальных сетей. Даже поза, в которой человек взаимодействует с гаджетом, может дополнительно влиять на зрение, сообщает Clutch.

Однако длительное пребывание за компьютером или планшетом приводит к сильной усталости глаз, нарушает слезотечение, вследствие чего развивается синдром «сухого глаза» . Вредное воздействие имеет также искусственный синий свет, который излучают экраны электронных устройств. Об этом сообщают специалисты Центра общественного здоровья.

Чтобы свести к минимуму влияние гаджетов на зрение, следуй следующим рекомендациям: