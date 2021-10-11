"Мисс Украина Вселенная" 2021: все финалистки, которые будут бороться за драгоценную корону

Уже 15 октября в Киеве состоится масштабный финал "Мисс Украина Вселенная". Жюри уже выбрали пятнадцать лучших участниц, которые будут бороться за титул самой красивой. Одна из красавиц получит и драгоценную корону и возможность представлять Украину на престижном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", сообщает 24 Канал.

Участницы "Мисс Украина Вселенная" 2021 – талантливые, умные и целеустремленные девушки, которые ежегодно пытаются получить звание самой красивой украинки. 30-е юбилейное шоу "Мисс Украина Вселенная" 2021 обещает быть ярким и грандиозным, поэтому предлагаем вам посмотреть, чем живут и как выглядят 15 лучших финалисток конкурса.

Диана Дудка

Первой объявленной финалисткой стала 24-летняя Диана Дудка из Харькова. Девушка уже несколько лет профессионально занимается моделингом и обожает путешествовать. Диана завершила обучение в Харьковском национальном университете имени Каразина на факультете международных экономических отношений.

Фото из инстаграма девушки

Карина Мухутдинова

Харизматичная Карина Мухутдинова стала следующей финалисткой знаменитого украинского конкурса красоты. Девушка получает образование на магистратуре во французской бизнес-школе и со временем мечтает начать свое дело.

Наталья Спитковская

Будущая актриса Наталья Спитковская тоже будет покорять сцену финала шоу "Мисс Украина Вселенная" 2021 Девушка занимается благотворительностью, а именно помогает приютам для животных. Для Спитковской участие в этом конкурсе красоты не первое, ведь предварительно красавица завоевала победу в Miss Blonde Ukraine 2016.

Фото из инстаграма девушки

Анна Неплях

Девушка получила высшее образование в Киевском университете строительства и архитектуры и некоторое время работала моделью. Анна участвовала во многих конкурсах красоты, среди которых и "Мисс Интерконтиненталь".

Фото из инстаграма девушки

Юлия Семенихина

Юлия Семенихина в прошлом спортсменка. По словам девушки, именно спорт помог ей развить собственную целеустремленность. В 20 лет Юля работает в инвестиционном направлении, где привлекает иностранных партнеров для сотрудничества. Также девушка пробует себя в роли телеведущей на музыкально-развлекательном канале.

Фото из инстаграма девушки

Карина Опара

Шестикратная чемпионка Украины по легкой атлетике Карина Опара попытается показать, что за победу она умеет бороться не только в спорте, но и на конкурсе красоты. Участница ведет активный образ жизни и не представляет себя без тренировок. Сейчас Карина учится в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины на тренера по легкой атлетике. Обладая очаровательной внешностью, девушка снимается для многих брендов в качестве модели.

Фото из инстаграма девушки

Юлия Фесюк

Жительница Черкасс Юлия Фесюк более 7 лет работает моделью. Юля уже несколько лет подряд помогает приюту для животных "Друг" в родных Черкассах. Модель небезразлична к пожилым и больным людям, поэтому помогает и им.

Фото из инстаграма девушки

София Дорчинец

20-летняя София обожает ритмичные танцы и отдается им по полной. Ими девушка занимается уже 15 лет и даже учится на хореографа. Конкурсантка не зацикливается на одном профиле, поэтому учится еще на двух специальностях и хочет стать переводчицей словацкого языка и журналисткой.

Фото из инстаграма

Виктория Апанасенко

Финалистка Виктория Апанасенко родом из Чернигова. Красавица работает в модельном бизнесе, а также занимается актерским мастерством. Виктория талантливая поэтесса, поэтому часто представляет собственные произведения на конкурсах чтецов поэзии и прозы.

Фото из инстаграма

Дарья Болтянская

Дарья Болтянская может похвастаться красивым и сильным голосом. Девушка училась в вокальном классе музыкальной школы. Недавно Дарья сделала весомый шаг к заветной певческой карьере и записала первую сольную композицию.

Фото из инстаграма

Дарья не просто эковолонтер, а руководитель подразделения по охране биоразнообразия и защиты окружающей среды в СОО "Народный Совет Днепровщины". Среди интересов Болтянской главное место занимает фотография. Девушка любит фотографироваться и охотно устроит съемку другим, ведь она профессиональная фотограф.

Снежана Григорчук

22-летняя Снежана Григорчук обожает делать стильные фото и делиться ими со своими подписчиками в инстаграме. Финалистка уже несколько лет успешно строит карьеру модели, хотя и имеет специальность физиотерапевта.

Фото из инстаграма

Анастасия Панова

Анастасия по профессии фельдшер, а также получала дополнительные знания в Американской академии коучинга. Девушка ведет активный образ жизни и любит экстрим. В этом году Настя пешком поднялась на гору Килиманджаро.

Фото из инстаграма

Богдана Харитонова

Телеведущая Богдана Харитонова занимается конным спортом и любит классическую музыку. Финалистка конкурса имеет профессию переводчика английского языка и много путешествует по миру.

Фото из инстаграма

Нелли Попович

Финалистка Нелли Попович – целеустремленная и сильная личность. Нелли успешно работает адвокатом и занимается предпринимательской деятельностью. Интересы девушки – активные виды спорта и чтение книг на тему психологии.

Фото из инстаграма

Маргарита Довбун

Звание "Мисс Украина Вселенная" – одно из главных желаний Маргариты Довбун. Участница шоу уже девять лет работает моделью и участвует в зарубежных показах и съемках. В жизни девушки важное место занимает активный образ жизни, ведь она мастер спорта Украины по художественной гимнастике.