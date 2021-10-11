"Мисс Украина Вселенная" 2021: все финалистки, которые будут бороться за драгоценную корону
Уже 15 октября в Киеве состоится масштабный финал "Мисс Украина Вселенная". Жюри уже выбрали пятнадцать лучших участниц, которые будут бороться за титул самой красивой. Одна из красавиц получит и драгоценную корону и возможность представлять Украину на престижном конкурсе красоты "Мисс Вселенная", сообщает 24 Канал.
Участницы "Мисс Украина Вселенная" 2021 – талантливые, умные и целеустремленные девушки, которые ежегодно пытаются получить звание самой красивой украинки. 30-е юбилейное шоу "Мисс Украина Вселенная" 2021 обещает быть ярким и грандиозным, поэтому предлагаем вам посмотреть, чем живут и как выглядят 15 лучших финалисток конкурса.
Диана Дудка
Первой объявленной финалисткой стала 24-летняя Диана Дудка из Харькова. Девушка уже несколько лет профессионально занимается моделингом и обожает путешествовать. Диана завершила обучение в Харьковском национальном университете имени Каразина на факультете международных экономических отношений.
Карина Мухутдинова
Харизматичная Карина Мухутдинова стала следующей финалисткой знаменитого украинского конкурса красоты. Девушка получает образование на магистратуре во французской бизнес-школе и со временем мечтает начать свое дело.
Наталья Спитковская
Будущая актриса Наталья Спитковская тоже будет покорять сцену финала шоу "Мисс Украина Вселенная" 2021 Девушка занимается благотворительностью, а именно помогает приютам для животных. Для Спитковской участие в этом конкурсе красоты не первое, ведь предварительно красавица завоевала победу в Miss Blonde Ukraine 2016.
Анна Неплях
Девушка получила высшее образование в Киевском университете строительства и архитектуры и некоторое время работала моделью. Анна участвовала во многих конкурсах красоты, среди которых и "Мисс Интерконтиненталь".
Юлия Семенихина
Юлия Семенихина в прошлом спортсменка. По словам девушки, именно спорт помог ей развить собственную целеустремленность. В 20 лет Юля работает в инвестиционном направлении, где привлекает иностранных партнеров для сотрудничества. Также девушка пробует себя в роли телеведущей на музыкально-развлекательном канале.
Карина Опара
Шестикратная чемпионка Украины по легкой атлетике Карина Опара попытается показать, что за победу она умеет бороться не только в спорте, но и на конкурсе красоты. Участница ведет активный образ жизни и не представляет себя без тренировок. Сейчас Карина учится в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины на тренера по легкой атлетике. Обладая очаровательной внешностью, девушка снимается для многих брендов в качестве модели.
Юлия Фесюк
Жительница Черкасс Юлия Фесюк более 7 лет работает моделью. Юля уже несколько лет подряд помогает приюту для животных "Друг" в родных Черкассах. Модель небезразлична к пожилым и больным людям, поэтому помогает и им.
София Дорчинец
20-летняя София обожает ритмичные танцы и отдается им по полной. Ими девушка занимается уже 15 лет и даже учится на хореографа. Конкурсантка не зацикливается на одном профиле, поэтому учится еще на двух специальностях и хочет стать переводчицей словацкого языка и журналисткой.
Виктория Апанасенко
Финалистка Виктория Апанасенко родом из Чернигова. Красавица работает в модельном бизнесе, а также занимается актерским мастерством. Виктория талантливая поэтесса, поэтому часто представляет собственные произведения на конкурсах чтецов поэзии и прозы.
Дарья Болтянская
Дарья Болтянская может похвастаться красивым и сильным голосом. Девушка училась в вокальном классе музыкальной школы. Недавно Дарья сделала весомый шаг к заветной певческой карьере и записала первую сольную композицию.
Дарья не просто эковолонтер, а руководитель подразделения по охране биоразнообразия и защиты окружающей среды в СОО "Народный Совет Днепровщины". Среди интересов Болтянской главное место занимает фотография. Девушка любит фотографироваться и охотно устроит съемку другим, ведь она профессиональная фотограф.
Снежана Григорчук
22-летняя Снежана Григорчук обожает делать стильные фото и делиться ими со своими подписчиками в инстаграме. Финалистка уже несколько лет успешно строит карьеру модели, хотя и имеет специальность физиотерапевта.
Анастасия Панова
Анастасия по профессии фельдшер, а также получала дополнительные знания в Американской академии коучинга. Девушка ведет активный образ жизни и любит экстрим. В этом году Настя пешком поднялась на гору Килиманджаро.
Богдана Харитонова
Телеведущая Богдана Харитонова занимается конным спортом и любит классическую музыку. Финалистка конкурса имеет профессию переводчика английского языка и много путешествует по миру.
Нелли Попович
Финалистка Нелли Попович – целеустремленная и сильная личность. Нелли успешно работает адвокатом и занимается предпринимательской деятельностью. Интересы девушки – активные виды спорта и чтение книг на тему психологии.
Маргарита Довбун
Звание "Мисс Украина Вселенная" – одно из главных желаний Маргариты Довбун. Участница шоу уже девять лет работает моделью и участвует в зарубежных показах и съемках. В жизни девушки важное место занимает активный образ жизни, ведь она мастер спорта Украины по художественной гимнастике.