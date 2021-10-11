Валютный рынок понедельника: ход торгов

В понедельник Национальный банк продолжил поддерживать курс безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿.

Сразу после начала торгов, которые сегодня проходят по схеме ТОМ (с расчетом завтра) НБУ вышел с интервенцией по цене 26,355 гривен. Выкупив 5 млн долларов, он ушел, но почти сразу же появился опять, на этот раз с крупным ордером по цене 26,35 гривен. Таким незамысловатым способом регулятор дал понять, что не заинтересован в дальнейшем укреплении гривны.

Наличный рынок сегодня явно живет своей жизнью. Утром наличный доллар в оптовых обменных пунктах столицы продавали по 26,42-26,43 гривен, а к обеду ценник опустили до 26,39-26,40 гривен, что демонстрирует отсутствие стабильного спроса на наличного «американца» .

Евро на FOREX вырос до отметки 1,1587 доллара, но затем опустился до 1,1550 доллара. Наличный евро утром понедельника продавали по 30,54-30,55 гривен, но к обеду он подешевел до 30,47-30,50 гривен. В обед начали появляться предложения по 30,45-30,46 гривен, но они немногочисленны.

Российский рубль в первой половине дня понедельника укрепился к американскому доллару с 71,90 до 71,55 рублей, поскольку цены на нефть опять пошли вверх. Популярная нефть марки Brent подскочила до 84,60 долларов за баррель. В Киеве подорожал наличный рубль: сегодня его продают по 3,64-3,66 гривен за 10 рублей. Это на 2 копейки дороже, чем на прошлой неделе.

Цена польского злотого не изменилась: как и на прошлой неделе, сегодня его можно приобрести по 6,65-6,70 гривен.