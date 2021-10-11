ЕС расширил санкции против России из-за Крыма

Европейский союз расширил санкции против Российской Федерации за оккупацию украинского Крыма. В санкционный список вошли восемь человек, которые работают на российский оккупационный режим, сообщает РБК-Украина.

Совет Европы решил ввести санкции еще против 8 человек за активную поддержку действий и реализацию политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В список вошли сотрудники правоохранительных органов - судьи, прокуроры и сотрудники служб безопасности, ответственные за соблюдение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе.

"Эти люди принимали предвзятые решения по политически мотивированным делам, преследовали или подавляли противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя" , - говорится в сообщении.

Таким образом санкции ЕС за нарушение территориальной целостности Украины теперь распространяются в общей сложности на 185 физических и 48 юридических лиц. Они заключаются в заморозке активов и запрете на въезд в Евросоюз.

Автор: Илона Свиридова