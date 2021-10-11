Кабмин ужесточил правила карантина

Кабинет министров намерен внести изменения в свое постановление о введении карантина, которые сделают Covid-сертификаты о вакцинации обязательными для пользования железнодорожным, автобусным и авиационным транспортом для межобластного сообщения, сообщает UBR.

Также ограничения коснутся и посещения заведений общественного питания, куда можно будет зайти только владельцам "ковид"-сертификатов.

По данным Кабмина, темпы заражения растут. Только за прошлую неделю зарегистрировали свыше 90 тыс. новых случаев коронавируса в стране, тогда как неделей ранее зафиксировали 64 тыс. случаев.