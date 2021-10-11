Кабмин ужесточил правила карантина
Кабинет министров намерен внести изменения в свое постановление о введении карантина, которые сделают Covid-сертификаты о вакцинации обязательными для пользования железнодорожным, автобусным и авиационным транспортом для межобластного сообщения, сообщает UBR.
Также ограничения коснутся и посещения заведений общественного питания, куда можно будет зайти только владельцам "ковид"-сертификатов.
По данным Кабмина, темпы заражения растут. Только за прошлую неделю зарегистрировали свыше 90 тыс. новых случаев коронавируса в стране, тогда как неделей ранее зафиксировали 64 тыс. случаев.
"Единственной возможностью избежать полного локдауна в Украине является вакцинация… Сейчас среди госпитализированных с Covid-19 около 97% – невакцинированные", – говорится в сообщении по итогам селекторного совещания 11 октября.