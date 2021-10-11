Комбайн въехал в пассажирский поезд, поврежден локомотив и 6 вагонов

В понедельник, 11 октября, на железнодорожном переезде на участке Фастов-Житомир произошло ДТП с участием комбайна и пассажирского поезда, следовавшего по маршруту "Бахмут – Львов", сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба Укрзализныци в телеграмме, ДТП произошло из-за того, что водитель комбайна проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался поезд.

"В результате столкновения поврежден локомотив поезда и 6 вагонов. Пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водитель комбайна отказался от госпитализации", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что пассажиры из вагонов, в которых были разбиты окна, были пересажены на другие места в поезде.