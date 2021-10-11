"Евросолидарность" подала два заявления в прокуратуру на окружение Зеленского

Народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" подали в Офис генерального прокурора Украины два заявления о возможных преступлениях совершенных лицами, входящими в окружение президента Владимира Зеленского, сообщает Интерфакс-Украина.

Пресс-служба "Евросолидарности" отмечает, что соответствующее заявление в эфире одного из украинских телеканалов сделал сопредседатель фракции Артур Герасимов, который уточнил, что поданные заявление касаются возможного отмывания денег через оффшорные структуры "Квартала 95" и о возможном финансировании терроризма Укрэксимбанком.

"Европейская Солидарность" подала в Офис генерального прокурора два заявления о преступлении. Первое из них касается расследования "Схем" - не об избиении журналистов, здесь мы видим, дело сдвинулось после того, как было показано видео. А касается вероятного финансирования терроризма. Это когда то ли кумовья, то ли сваты, то ли родственники Зеленского причастны непосредственно к финансированию терроризма", - отметил Герасимов.

Он добавил, что неадекватная, агрессивная реакция главы правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера, который является приближенным к президенту Зеленского лицом, на вопрос журналиста о кредите в $60 млн человеку работающем в т.н. "ДНР", свидетельствует о страхе разоблачения.

"Если бы все было нормально, он бы спокойно ответил, принес бумаги и все было бы нормально. Он сорвался, и вся страна, весь мир видел эти съемки. С одной стороны бьют журналистов. С другой стороны - финансирование терроризма. Журналисты сделали свое дело, сделали расследование. И мы обращаемся в правоохранительные органы чтобы они дали свою оценку этим вещам", - отметил нардеп.

Кроме того, он уточнил, что второе заявление, поданное нардепами в Офис генпрокурора, касается т.н. "дела Pandora Papers".