Набсовет Укрэксимбанка уволил Мецгера

Наблюдательный совет Укрэксимбанка уволил Евгения Мецгера по его заявлению от 11 октября, и.о. главы правления банка назначен Сергей Ермаков, сообщает Интерфакс-Украина.

"11 октября 2021г., во время проведения внеочередного заседания номинационного комитета наблюдательного совета Укрэксимбанка о возможных мероприятиях (с учетом проведенной работы Комиссии по этике и состояния служебной проверки) было получено заявление от Мецгера Евгения Владимировича от 11 октября 2021г. о расторжении срочного трудового договора по собственной инициативе", - сообщает пресс-служба банка в Facebook.

Так, номинационный комитет, соответственно, предоставил немедленную рекомендацию набсовету прекратить полномочия Мецгера на основании ч.1 ст.39 Кодекса законов о труде Украины и соответствующего пункта трудового контракта с Мецгером.

"Расторжение трудового договора в соответствии с указанным основанием не предусматривает выплаты выходного пособия", - говорится в сообщении.

В связи с увольнением главы правления, номинационный комитет назначил Сергея Ермакова исполняющим обязанности главы правления банка с 12 октября 2021г. на срок до вступления в должность председателя правления банка лица, которое должно быть выбрано по результатам конкурса не позднее 12 апреля 2022г.

Ранее глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сообщил, что написал заявление об увольнении с должности.

11 октября Мецгеру, а также двум другим фигурантам дела о нападении на журналистов, избрали меру пресечения. В частности, Мецгера отправили под ночной домашний арест.