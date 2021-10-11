Польша предотвратила две попытки штурма границы мигрантами
Пограничная служба Польши в минувшие выходные пресекла две попытки силового штурма границы со стороны Беларуси, сообщает Deutsche Welle.
По данным польских пограничников, незаконно пробраться на территорию Польши пытались две большие группы мигрантов: в 90 и 130 человек.
Эти попытки удалось предотвратить благодаря оперативному вмешательству офицеров пограничной службы и военнослужащих польской армии, заявила пресс-секретарь ведомства Анна Михальска.
По ее словам, в прошедшие выходные было зафиксировано свыше 2000 попыток нелегально пересечь границу республики с белорусской стороны, в том числе только в субботу - более 700 попыток, что является рекордным числом.