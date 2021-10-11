Польша предотвратила две попытки штурма границы мигрантами

Пограничная служба Польши в минувшие выходные пресекла две попытки силового штурма границы со стороны Беларуси, сообщает Deutsche Welle.

По данным польских пограничников, незаконно пробраться на территорию Польши пытались две большие группы мигрантов: в 90 и 130 человек.

W miniony weekend doszło do dwóch prób siłowego forsowania granicy ???????????????? przez dwie duże grupy cudzoziemców -90 osób i 130 osób. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy SG oraz żołnierzy WP udaremniono próby nielegalnego przedostania się osób na terytorium Polski.#zgranicy pic.twitter.com/ewIkGFuR21 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 11, 2021

Эти попытки удалось предотвратить благодаря оперативному вмешательству офицеров пограничной службы и военнослужащих польской армии, заявила пресс-секретарь ведомства Анна Михальска.

По ее словам, в прошедшие выходные было зафиксировано свыше 2000 попыток нелегально пересечь границу республики с белорусской стороны, в том числе только в субботу - более 700 попыток, что является рекордным числом.