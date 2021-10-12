Что ожидается на валютном рынке во вторник

В понедельник торговля на межбанковском валютном рынке﻿ была малоактивной: желающих работать по схеме ТОМ (с расчетами на следующий рабочий день) оказалось немного. И тем не менее, Национальный банк провел две интервенции по покупке валюты, чтобы не допустить спекулятивных раскачиваний курса доллара.

Сегодня на межбанке – полноценный рабочий день. И покупатели, и продавцы будут торопиться провести необходимые сделки, т.к. в четверг 14 октября начинаются длинные выходные (из-за празднования Дня защитника Украины), и на этой неделе будет еще всего один рабочий день – завтра. Кроме того, сегодня Министерство финансов проводит очередной аукцион по размещению ОВГЗ. В случае, если нерезиденты все же проявят интерес к украинским ценным бумагам, они могут начать продавать валюту для оплаты покупки, и это создаст дополнительное давление на доллар. Поэтому Национальному банку придется быть начеку, чтобы вовремя среагировать на изменение ситуации и принять меры.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 26,32/26,40 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в понедельник менялась довольно динамично. Утром оптовые обменки продавали «американца» по 26,42-26,43 гривен. К обеду, видя отсутствие спроса со стороны покупателей, ценник опустили до 26,39-26,40 гривен, а к вечеру – подняли до 26,41-26,42 гривен. Сегодня утром продажи начнутся с 26,42-26,43 гривен. Дальше все будет зависеть от развития ситуации на межбанке: если безналичный доллар возобновит снижение, опустится и цена на наличный доллар. Если же Национальный банк продолжит жестко тормозить снижение котировок доллара, цена наличного «американца» останется на том же уровне.

Евро на FOREX в понедельник предпринял попытку продолжить рост, но смог подняться лишь до 1,1587 доллара, после чего упал до отметки 1,1548. Утром вторника евро вновь пытается расти и уже поднялся до 1,1561 доллара. Наличный евро в понедельник утром выставили на продажу по 30,54-30,55 гривен, но затем опустили ценник до 30,47-30,50 гривен. Сегодня продажа стартует с 30,50 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Есть предпосылки для роста цены евро на несколько копеек.

Российский рубль в понедельник вырос до 71,55 рубля на фоне продолжающегося роста мировых цен на нефть, но к полуночи потерял все достижения и снизился до 71,95 рубля. Утром понедельника он торгуется в узком диапазоне 71,75-71,90 рубля за доллар. Наличный рубль в столице в понедельник подорожал до 3,64-3,67 гривен за 10 рублей. Сегодня его будут продавать по той же цене.