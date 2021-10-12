Талибы заявили о планах встретиться с представителями ЕС
Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" объявило, что во вторник планирует встретиться с представителями Евросоюза в Дохе, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом заявил и.о. министра иностранных дел Амир Хан Муттаки.
"Завтра мы встречаемся с европейскими представителями. Мы проводим конструктивные встречи и с представителями других стран", - заявил он в понедельник.
На минувших выходных талибы провели встречу в Дохе с представителями США. Они заявили, что встреча была успешной.
Также в октябре талибы встречались с представителями Британии - спецпредставителем британского премьера по Афганистану Саймоном Гассом и временным поверенным в делах представительства Великобритании в Дохе Мартином Лонгденом. Они обсудили, как Лондон
"может помочь Афганистану преодолеть гуманитарный кризис", эвакуацию из Афганистана желающих покинуть страну, а также необходимость предотвратить превращение этой страны в "инкубатор для терроризма".