Талибы заявили о планах встретиться с представителями ЕС

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" объявило, что во вторник планирует встретиться с представителями Евросоюза в Дохе, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил и.о. министра иностранных дел Амир Хан Муттаки.

"Завтра мы встречаемся с европейскими представителями. Мы проводим конструктивные встречи и с представителями других стран" , - заявил он в понедельник.

На минувших выходных талибы провели встречу в Дохе с представителями США. Они заявили, что встреча была успешной.