Европейский завод Tesla запустят в ноябре 2021 года

Конвейер Tesla Gigafactory под Берлином запустят в ноябре 2021 года. Об этом Илон Маск объявил 9 октября, во время вечеринки, организованной в цехах первого европейского завода Tesla. Осталось дождаться официального разрешения на запуск производства от регулятора Германии, сообщает Автоцентр.

Окончательное решение по итогам обязательной экологической экспертизы объекта государственное управление по защите окружающей среды примет после 14 октября.

Как отметил Маск, выход завода на проектную мощность займет гораздо больше времени, чем его строительство. Изначально, берлинская Гигафабрика будет выпускать до 5000 электромобилей в неделю. К концу 2022 года эту цифру планируют увеличить в два раза.

Первым на конвейер берлинской Гигафабрики встанет кроссовер Tesla Model Y. Как заявлял ранее Илон Маск, собранный в Европе «Игрек» станет настоящей «революцией в кузовостроении». В его производстве будут использовать новейшие литейные установки Giga Press от IDRA с прижимным усилием до 6200 тонна-сил. Это позволит отливать заднюю часть кузова кроссовера целиком, что значительно сократит затраты рабочего времени.

Также Tesla намерена организовать рядом с Giga Berlin-Brandenburg производство батарей нового формата 4680. Это позволит компании к 2024 году выпустить давно обещанный бюджетный электромобиль за 25 000 долларов. Инвестиции в батарейное производство составят 5 миллиардов евро. Планируемый годовой объем – 50 ГВтч, что на 10 ГВтч больше мощности «батарейного» завода Volkswagen в Зальцгиттере.