Кабмин предоставил госгарантию Укрэнерго на выпуск еврооблигаций

Кабинет министров предоставил НЭК "Укрэнерго" государственную гарантию на выпуск облигаций в объеме до 22,8 млрд грн для погашения долгов за произведенную из возобновляемых источников электроэнергии по "зеленому" тарифу, сообщает Интерфакс-Украина.

"Согласиться с предложением Министерства энергетики относительно предоставления в 2021 году госгарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредиту, привлекаемому ЧАО "НЭК "Укрэнерго" путем выпуска и размещения облигаций на международных фондовых рынках с целью поддержки его ликвидности и устойчивости работы" , – указано в постановлении Кабмина №1049 от 11 октября 2021 года, обнародованном на Урядовом портале во вторник.

Согласно постановлению, Минэнерго совместно с "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" должны обеспечить направление заимствованных средств на погашение задолженности, возникшей в соответствии с договорами купли-продажи электроэнергии по "зеленому" тарифу, заключенными между "ГарПоком" и ВИЭ-генерацией.