Работники "Укрзализныци" начинают забастовку

В Украине могут начаться перебои с железнодорожным пассажирским сообщением во вторник, 12 октября. Глава независимого профсоюза УЗ Александр Скиба заявил, что 8-10 поездов не выйдут из депо, поскольку работники "Укрзализныци" начинают итальянскую забастовку, сообщает Вести.

По его словам, железнодорожники просто не выпустят из депо составы, техническое состояние которых вызывает вопросы

"Итальянская забастовка или "работа по инструкции", когда весь персонал выходит на работу, но выполняет лишь те действия, которые не противоречат технике безопасности и должностным инструкциям. А так как с этим в "Укрзализныце", мягко говоря, есть проблемы, работа фактически будет заблокирована" , - сказал Скиба.

Кто присоединится к акции:

6 депо на Южной железной дороге;

3 депо на Юго-Западной;

останавливается Львовское западное депо;

планируют подключиться работники Приднепровской ветки.

"Мы уже много раз писали обращения на Кабмин, и на СБУ - подвижной состав разваливается, железнодорожники работают в нечеловеческих условиях за мизерные зарплаты. Но никакой реакции ни от руководства УЗ, ни от властей нет. Поэтому своя надежда на акцию протеста" , - говорит Скиба.

Всего с вокзалов не сможет отправиться до 10 пассажирских поездов, но непонятно, в каких именно направлениях. Как долго продлится забастовка пока неизвестно. Скиба не исключает, что могут заблокировать все пассажирское ж/д сообщение по стране.