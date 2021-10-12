В Киеве протестуют сотрудники закрытых телеканалов Медведчука

В Киеве под Мариинском дворцом идёт акция журналистов заблокированных решением СНБО телеканалов, принадлежавших соратнику Медведчука Тарасу Козаку.

Территория оцеплена кордонами полиции и журналистов близко не подпускают, сообщает﻿ Телеграм-канал "Политика страны".

Фото: t.me/stranaua

Накануне в Киеве появились билборды с призывами к участникам саммита Украина-ЕС поднять вопрос свободы слова в Украине, но сегодня с утра их оборвали.

Фото: t.me/stranaua

Напомним, сегодня в столице, в Мариинском дворце, проходит саммит Украина-ЕС. В нем принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.