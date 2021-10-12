В КГГА допустили введение локдауна в Киеве
Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко допустила введения локдауна в Киеве из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
Об этом она рассказала в интервью для издания "Вечерний Киев".
"В столице ежедневно увеличивается количество больных и госпитализированных - по состоянию на сегодня заполненность коек в больницах, определенных для приема больных COVID-19 составляет 44,6%", - отметила Анна.
Для того чтобы избежать возможного локдауна,
"нужно максимально быстро вакцинировать людей, другой альтернативы нет", добавила заместитель председателя КГГА.
Она также отметила, что несмотря на то, Киев удерживает лидерство среди других регионов Украины в прививочной кампании, нужно вакцинировать больше киевлян.
Так, по подсчетам Минздрава самые высокие темпы вакцинации по Украине показывает столица. С начала прививочной компании сделали 1 млн 874 тыс. прививок.
"Хотелось бы, чтобы эти показатели были выше, чтобы люди максимально сознательно подошли к проблеме и вакцинировались. На пути вируса может стать исключительно вакцинация", - сказала Анна.