В КГГА допустили введение локдауна в Киеве

Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко допустила введения локдауна в Киеве из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Об этом она рассказала в интервью﻿ для издания "Вечерний Киев".

"В столице ежедневно увеличивается количество больных и госпитализированных - по состоянию на сегодня заполненность коек в больницах, определенных для приема больных COVID-19 составляет 44,6%" , - отметила Анна.

Для того чтобы избежать возможного локдауна, "нужно максимально быстро вакцинировать людей, другой альтернативы нет" , добавила заместитель председателя КГГА.

Она также отметила, что несмотря на то, Киев удерживает лидерство среди других регионов Украины в прививочной кампании, нужно вакцинировать больше киевлян.

Так, по подсчетам Минздрава самые высокие темпы вакцинации по Украине показывает столица. С начала прививочной компании сделали 1 млн 874 тыс. прививок.