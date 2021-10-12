ЕС поддержал принятие Украиной "антиолигархического" закона

ЕС поддержал Украину за приверженность борьбе с влиянием частных интересов – в частности, принятие закона об олигархах. Об этом, ссылаясь на заявление саммита Украина-ЕС, сообщает Европейская правда.

Участники саммита подчеркнули необходимость дальнейших усилий Украины для обеспечения независимого и эффективного функционирования антикоррупционных и правоохранительных органов, в том числе – путем деполитизированного процесса отбора на руководящие должности в соответствии с заслугами.

"ЕС приветствовал усилия Украины по ограничению возможностей для совершения коррупционных действий и ее приверженность борьбе с влиянием частных интересов ("деолигархизация"), в том числе, путем юридически обоснованного принятия и внедрения соответствующего законодательства, и призвал к дальнейшим шагам Украины на этом направлении" , – говорится в заявлении.

Также ЕС подтвердил свою постоянную поддержку усилий Украины, направленных на масштабные реформы, особенно в судебной системе и борьбе с коррупцией.

Со своей стороны, Украина подтвердила свою приверженность ратификации Римского статута, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации.