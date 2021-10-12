Валютный рынок вторника: ход торгов

Во вторник Национальный банк в точности повторил свою вчерашнюю схему поведения на межбанковском валютном рынке﻿.

Сразу после начала торгов он вышел с интервенцией по цене 26,35 гривен. Выкупив 5 млн долларов, ушел, но почти сразу же появился опять, на этот раз с очень крупным ордером на покупку по цене 26,345 гривен. Таким незамысловатым способом регулятор продолжает демонстрировать свою незаинтересованность в дальнейшем укреплении гривны.

Наличный рынок тоже сегодня действует по вчерашней схеме. Утром наличный доллар в оптовых обменных пунктах столицы продавали по 26,41-26,42 гривен, а к обеду ценник опустили до 26,38-26,39 гривен. Существенного спроса на наличного «американца» по-прежнему нет. Операторы валютного рынка сужают спред до минимума, пытаясь заинтересовать клиентов: в обед в Киеве можно найти как покупку доллара по 26,37, так и продажу по 26,38 гривен.

Евро на FOREX в первой половине дня вторника торгуется в диапазоне 1,1545-1,1569 доллара, совершая колебания вверх-вниз. В узком диапазоне 30,47-30,49 гривен зажали и цену наличного евро.

В 20-копеечном диапазоне 71,75-71,95 рублей за доллар провела первые полдня и российская валюта. Чувствуется, что чем дороже становится рубль, тем сильнее его продают, и укрепляться дальше ему становится все сложнее. Наличный рубль в Киеве, как и вчера, продают в основном по 3,64-3,66 гривны за 10 рублей. Встречаются редкие предложения по 3,63 гривны, но большие объемы по такой цене не купить.

Цена польского злотого сохраняется стабильной уже вторую неделю; сегодня его также можно приобрести по 6,65-6,70 гривен.