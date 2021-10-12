В РФ подтвердили подготовку к встрече "нормандской четверки"

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что вскоре можно ожидать встречу глав МИД стран в нормандском формате. Однако, по его словам, нужно еще согласовать дату. Уже после этого можно будет говорить о вероятном саммите глав государств, сообщает 24 Канал.

Вероятность проведения такой встречи Песков назвал "высокой" . Однако, конкретная дата встречи еще не определена.

"Путин, Макрон и Меркель договорились о консультациях. Путин говорил с Меркель и Макроном. Они договорились активизировать работу в плане подготовки к встрече, договорились провести консультации в рамках "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел", – сказал Песков.

Уже после встречи глав МИД можно будет увидеть "очертания саммита нормандской четверки" , подчеркнул спикер Путина. Однако, он поспешил добавить, что никакого прогресса по самим минским договоренностям нет.

"Здесь работу проводят. Хотя похвастаться нечем в плане исполнения ни Минска, ни Парижа. Однако, работа продолжается", – сообщил Песков.

Переговоры между лидерами государств состоялись накануне. 11 октября президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии поочередно провели переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Они обсудили реализацию мероприятий по саммиту в Париже, а также договорились о проведении встречи глав МИД.​

Что касается очной встречи Зеленского и Путина, отметил Песков, то она будет отличаться от повестки дня "нормандской четверки". Ведь задача последней, подчеркнул спикер главы Кремля, – соблюдение минских договоренностей.