Выяснилось, чем занимался Ким Чен Ын в свое отсутствие на публике

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время своего длительного отсутствия на публике увлекся дизайном. Об этом, ссылаясь на американские СМИ, сообщает Новое время.

Отмечается, что во время своего исчезновения Ким Чен Ын помогал разрабатывать винные бутылки, грузовые корабли, школьную форму, а также ознакомился с двумя новыми туристическими проектами.

Журналисты нашли подсказки на фотографиях с новой выставки промышленного дизайна в Пхеньяне. В ней приняли участие северокорейские художники, которые представили собственные разнообразные проекты.

На одной из панелей перечислены дни, когда Ким Чен Ын внимательно изучал такие проекты, и все они совпадают с периодами, когда он отсутствовал на публике.

Проанализировав данные снимки с выставки, репортеры выяснили, что северокорейский лидер провел как минимум 25 дней за изучением 110 работ участников.

Также журналисты отметили, что за время своего отсутствия Ким Чен Ын заметно похудел.