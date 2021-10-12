МВФ ухудшил прогноз восстановления экономики Украины

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,5%. В обзоре МВФ World Economic Outlook за октябрь 2021 года говорится, что экономика Украины не восстановится после падения в 2020 году на 4,0%, сообщает РБК-Украина.

Таким образом, ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом по миру (прогноз МВФ на 2021 год - 5,9%).

МВФ также ожидает, что затем экономика Украины вырастет на 2022 году на 3,6%. Прогноз улучшен по сравнению с апрелем (3,4%).

Кроме того, в 2020 году падение ВВП Украины было глубже, чем сокращение мировой экономики (по данным МВФ - на 3,3%).

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 4,0%.

Автор: Александр Белоус