В двух областях объявили режим ЧС из-за нехватки газа

Во Львовской и Хмельницкой областях была объявлена чрезвычайная ситуация из-за отсутствия газоснабжения в бюджетных организациях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщениях пресс-служб Львовской и Хмельницкой областных государственных администраций.

По информации ОАО "Львовгаз", на территории Львовщины работает 825 бюджетных учреждений, потребляющих природный газ для собственных нужд. В этих учреждениях есть более 4000 пунктов учета газа, из них на сегодня включены лишь 986 (23,4%). Большая часть бюджетных учреждений, использующих природный газ для отопления и горячей воды, еще не заключили договоров на поставку природного газа. Кроме того, торги в системе Prozorro не завершены.

Поэтому, по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС ситуацию в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-22 годов и последующим возникновением угрозы жизни и здоровью населения области и нанесла значительный материальный ущерб, признали чрезвычайной ситуацией техногенного характера регионального уровня.

В Хмельницком на внеочередном заседании Хмельницкой областной комиссии ТЭБ и ЧС обсуждалась чрезвычайная ситуация, связанная с отсутствием поставок природного газа в бюджетные учреждения.

Глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий отметил, что в связи с глобальным ростом цены на газ бюджетные учреждения не могут закупить газ на осенне-зимний период 2021/2022 годов, а это, в свою очередь, может привести к очень негативным последствиям.

"Ситуация у нас на Хмельнитчине, как и во всей стране достаточно критична, ведь почти у всех бюджетных учреждениях разорваны договоры, которые были заключены в начале года на поставку газа в связи с существенным ростом его стоимости" , — отметил глава ОГА.

Кроме того 12 октября региональные комиссии по ТЭБ и ЧС в Закарпатской и Полтавской областях объявили ситуацию с поставками газа бюджетным учреждениям как "чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня".