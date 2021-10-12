Главу "Юго-Западной железной дороги" отстранили из-за подозрений в коррупции

Главу филиала "Укрзализныци" "Юго-Западные железные дороги" Артема Мироновича отстранили от должности на время проверки по подозрению в коррупции, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Отмечается, что следователи НАБУ выдвинули подозрение Артему Мироновичу из-за возможных злоупотреблений при закупке угля филиалом "Пассажирская компания" в 2018 году, где на то время он занимал руководящую должность. Изначально в это деле он проходил свидетелем, однако во время допроса ему была вручено подозрение.

По данному факту также начата служебная проверка аппаратом директора по экономической и информационной безопасности "Укрзализныци". На это время Миронович отстранен от занимаемой должности.

Исполнять обязанности главы филиала "Юго-Западные железные дороги" назначен Андрей Букин.

Отметим, в июне 2020 года "Укрзализныця" назначила Мироновича исполнительным директором филиала "Юго-Западная железная дорога".

Миронович работал в 2015-2017 годах заместителем директора регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", а с 2018 по 2019 год — заместителем директора филиала "Пассажирская компания".