"Нафтогаз" будет продавать газ бюджетникам почти по 17 гривень

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает бюджетным и религиозным организациям среднесрочные контракты с фиксированной ценой на газ – 13,7 гривни за кубометр (с транспортировкой и НДС – 16,8 гривни), сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает пресс-служба компании.

Контракт заключается на срок 15 месяцев – до конца 2022 года.

"Бюджетные организации могут покупать газ у любых поставщиков. Но сегодня значительная часть поставщиков или предлагает месячную цену на газ на уровне 30-45 грн за кубометр, или вообще отказывается от обязательств по уже заключенным контрактам с более низкой ценой. Нафтогаз выходит на рынок с предложением фиксированной цены на следующие 15 месяцев, на уровне, который более, чем в два раза ниже текущей месячной цены" , – отметил Витренко.

Он добавил, что в Украине нет государственного регулирования цен на газ, а НАК "Нафтогаз Украины" "не является монополистом на рынке".

Также Нафтогаз предлагает производителям тепла изменения в трехлетние контракты – объем газа, в котором они нуждаются для тепло- и горячего водоснабжения бюджетных учреждений и организаций, смогут приобрести также по цене 13,7 грн за кубометр (без учета НДС и транспортировки).