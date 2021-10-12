Во Франции поезд сбил трех нелегальных мигрантов

Три человека погибли, один получил ранения во вторник на юго-западе Франции, попав под проходящий поезд, сообщает Noticia.

Инцидент произошел поблизости от франко-испанской границы, у города Сен-Жан-де-Люз. По данным полиции, все четыре человека лежали на железнодорожных путях, когда на них наехал поезд. Пострадавший в критическом состоянии доставлен в больницу. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

A train in France struck four people sleeping on the tracks, killing three of them and seriously injuring the other. Authorities believe they may be Algerian migrants who had been expelled from Spain. https://t.co/379tr6noIQ — AP Europe (@AP_Europe) October 12, 2021

Как сообщил телеканалу BFM мэр города Сибур, расположенного рядом с Сен-Жан-де-Люз, несчастный случай произошел рано утром.

"Судя во всему, погибшие и пострадавший - мигранты, которые спали на железнодорожных путях", - сказал он.

"Через эту местность вдоль железной дороги и вдоль автодороги проходят маршруты нелегальных мигрантов", - отметил мэр.

Он напомнил, что Сибур и Сен-Жан-де-Люз расположены всего в нескольких километрах от границы с Испанией. Согласно его данным, двое из погибших - алжирцы.