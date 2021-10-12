Во Франции поезд сбил трех нелегальных мигрантов
Три человека погибли, один получил ранения во вторник на юго-западе Франции, попав под проходящий поезд, сообщает Noticia.
Инцидент произошел поблизости от франко-испанской границы, у города Сен-Жан-де-Люз. По данным полиции, все четыре человека лежали на железнодорожных путях, когда на них наехал поезд. Пострадавший в критическом состоянии доставлен в больницу. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.
Как сообщил телеканалу BFM мэр города Сибур, расположенного рядом с Сен-Жан-де-Люз, несчастный случай произошел рано утром.
"Судя во всему, погибшие и пострадавший - мигранты, которые спали на железнодорожных путях", - сказал он.
"Через эту местность вдоль железной дороги и вдоль автодороги проходят маршруты нелегальных мигрантов", - отметил мэр.
Он напомнил, что Сибур и Сен-Жан-де-Люз расположены всего в нескольких километрах от границы с Испанией. Согласно его данным, двое из погибших - алжирцы.