Евросоюз выделит Афганистану 1 миллиард евро гуманитарной помощи

Европейский Союз объявил, что предоставит Афганистану помощь в размере 1 миллиарда евро. Об этом говорилось на виртуальном саммите G20, сообщает Дневник.

Правительство Италии, которое председательствует в «Группе двадцати», заявило, что встреча была направлена ​​на рассмотрение срочной гуманитарной поддержки афганцев, борьбы с терроризмом и афганским свободным движением внутри и за пределами страны.

Пакет европейской помощи, который включает ранее предоставленные 300 миллионов евро, нацелен только на население Афганистана и соседних стран, которые первыми предоставили немедленную помощь. За исключением гуманитарной помощи, помощь ЕС в целях развития оставалась заблокированной с тех пор, как талибы захватили власть после вывода американских войск из Афганистана. ЕС по-прежнему осторожен, чтобы не узаконить временное правительство Талибана.

«Однако афганский народ не должен расплачиваться за действия Талибана», - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Помощь предоставляется на фоне предупреждения ООН о том, что экономика Афганистана находится на грани краха, за которым следует призыв к странам оказать финансовую поддержку. Афганистан сталкивается с кризисом ликвидности, поскольку его активы остаются заблокированными в США и других странах, а платежи от международных организаций приостановлены.

Кроме того в Европейском союзе предупредили, что гуманитарной помощи афганцам будет недостаточно для предотвращения голода с приближением зимы.