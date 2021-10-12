ЧМ-2022: Украина упустила победу над Боснией и Герцеговиной

В матче 8-го тура квалификации на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году, сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Боснии и Герцеговины 1:1, сообщает Деловая столица.

Игра проходила на стадионе "Арена Львов".

В первом тайме украинцы выглядели более убедительно и уже на 15-й минуте Андрей Ярмоленко после подачи Виктора Цыганкова открыл счет в матче.

Боснийцы смогли сравнять счет под конец второго тайма, когда на 77-й минуте Анэль Ахмедходжич пробил с правого фланга в дальний угол ворот Пятова.